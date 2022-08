LIVE | Tientallen doden en gewonden bij Russische aanvallen, explosies op Russisch militair vliegveld Krim

Met video Doden en vermisten door extreme regenval en overstro­min­gen in Seoul

In en rond de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn door noodweer en overstromingen minstens zeven mensen overleden. Er worden volgens de autoriteiten ook nog zeker zeven mensen vermist. In delen van de hoofdstad en de omliggende provincie viel maandagavond meer dan 100 millimeter neerslag per uur.

