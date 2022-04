LIVE | Time: Russen hadden Zelenski bijna overmeesterd, militair veldhospitaal Marioepol onder vuur

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt in het Amerikaanse tijdschrift Time uitgebreid over zijn ervaringen tijdens de eerste dagen van de oorlog in zijn land. Hij vertelt onder meer hoe het leger hem waarschuwde voor Russische parachutisten die hem wilden overmeesteren. Bij een Russische aanval op de laatste Oekraïense strijders in de staalfabriek in Marioepol is een militair veldhospitaal zwaar onder vuur genomen. Volgens een rapport van Ukrajinska Pravda kwam minstens één soldaat om het leven en liepen zo'n 100 patiënten verdere verwondingen op. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.