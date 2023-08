LIVE | Training Oekraïense F16-piloten pas zomer 2024 klaar, Rusland zegt 20 drones te hebben neergehaald

Update/Met video Elf doden bij brand in vakantie­huis verstande­lijk beperkte mensen: ‘Smeulbrand lijkt oorzaak’

Bij een hevige brand in een vakantiehuis voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking in de Oost-Franse Elzas, woensdagochtend vroeg, zijn elf doden gevallen. Dat bevestigde de officier van justitie van Colmar later op de dag. De slachtoffers zijn volgens Franse media tien vakantiegangers en een begeleider.