LIVE | Verhoogde interesse in taalcursus Oekraïens, Spanje legt beslag op jacht van steenrijke Rus

TERUGLEZEN | VN-top­man: nucleair conflict niet langer uit te sluiten, ‘Biden overweegt bezoek aan Europa’

Een nucleair conflict is niet langer uit te sluiten nu Rusland zijn kernarsenaal in verhoogde staat van paraatheid heeft gebracht, zegt VN-topman Antonio Guterres. ,,Het vooruitzicht van een nucleair conflict, eens ondenkbaar, is terug in het rijk van de mogelijkheden.” Dit liveblog is afgesloten. Hier kun je ons nieuwste liveblog volgen.

14 maart