LIVE | VN waarschuwt voor globale voedselcrisis: ‘Poetin, als je een hart hebt open dan de havens’

Ruim tien miljoen ondervoede kinderen door droogte, corona en oorlog in Oekraïne

Wereldwijd zijn meer dan 10 miljoen kinderen in gevaar door acute ondervoeding. Volgens Unicef verslechtert de situatie in de Hoorn van Afrika en neemt het aantal gevallen van ernstige ondervoeding ook in andere delen van de wereld ernstig toe.

17 mei