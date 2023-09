LIVE | Voetbalduel tussen Congo en Gambia gaat gewoon door in Marrakesh, dodental stijgt naar 2122

Volgens Derk Segaar , hoofd Internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis, is die terughoudendheid logisch. ,,Het is logistiek ingewikkeld om hulptroepen uit zoveel landen bijeen te brengen. Ze kijken naar wat er bij de situatie past", aldus Segaar.

Het ministerie waarschuwt ook voor naschokken en instabiel telefoon- of internetverkeer. Nederlanders moeten officiële nieuwsberichten goed in de gaten houden en instructies van de lokale autoriteiten opvolgen, stelt BuZa.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af nu naar het aardbevingsgebied in Marokko te reizen. Daarbij worden specifiek de stadjes Imlil, Ouirgane en Asni genoemd die in het Atlasgebergte liggen, dicht bij het epicentrum. ,,De situatie daar is nog erg onduidelijk en hulpdiensten moeten hun werk onbelemmerd kunnen doen", aldus het ministerie.

,,Het hotel staat echt op instorten. Er is al een rots naar beneden gekomen. Er zijn geen gewonden, maar we zijn heel erg bang geweest”, aldus Kevin.

Kevin Robert was met zijn vader op vakantie toen de aarde vrijdagavond begon te beven. Op het moment van de beving waren ze aan het slapen in hotel ‘La Belle Vue’ op een bergtop. ,,We hebben nog geluk gehad. Ons hotel is volledig vernield . Daar waar we sliepen, zijn de muren kapot.”

Twee Belgische toeristen zitten sinds vrijdag vast in het Atlasgebergte in Marokko. De wegen naar de plaats waar ze zich bevinden, zijn sinds de aardbeving geblokkeerd en het is rantsoeneren tot er hulp opdaagt.

In Marokko zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar overlevenden. Er worden meer pogingen gedaan om dorpen in afgelegen gebieden te bereiken, maar deze blijven moeilijk bereikbaar voor hulpverleners.

,,Vandaag zijn er meer pogingen gedaan om de bergen in te komen", zegt Derk Segaar, hoofd Internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis. De Marokkaanse Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis, heeft samen met het leger een leidende rol bij de reddingsoperaties. Zij proberen met andere hulpverleners straten vrij te maken van puin.

De ergste verwoestingen vonden plaats in afgelegen dorpen in het Atlasgebergte, in de provincies Al Haouz en Taroudant. Segaar spreekt over een "desperate" situatie in de bergen en ziet dat de hulp gewenst is. ,,Mensen zijn heel blij als we aankomen."

Naast het leveren van medische hulp proberen hulpverleners de getroffen gebieden ook van drinkwater te voorzien. Door de aardbeving zijn veel dorpen afgesneden van de watervoorziening.

Veel landen hebben toegezegd hulptroepen te willen sturen naar Marokko, maar tot nu toe heeft land mondjesmaat om buitenlandse hulp gevraagd. Spanje heeft 56 militaire reddingswerkers gestuurd en ook Qatar zei dat een team naar Marokko is gegaan. Verder is een ploeg van de Franse vrijwillige brandweer in het land.

Volgens Segaar is het logisch dat er nog maar beperkt om buitenlandse hulp is gevraagd. ,,Het is logistiek ingewikkeld om hulptroepen uit zoveel landen bijeen te brengen. Ze kijken naar wat er bij de situatie past."