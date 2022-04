LIVE | Von der Leyen per trein onderweg naar Kiev, Brits leger: Russen volledig weg uit noorden Oekraïne

Oorlog OekraïneVoorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is met EU-buitenlandchef Josep Borrell vrijdagochtend vanuit Polen per trein vertrokken naar Kiev. Ze spreken in de Oekraïense hoofdstad met president Volodimir Zelenski. Volgens het Britse leger hebben Russische troepen zich volledig teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne en bevinden ze zich nu in Rusland en Belarus. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.