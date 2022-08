LIVE | Vrees voor veiligheid kerncentrale Zaporizja, gasprijs in Europa breekt weer record



OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski omschrijft het bezoek van zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan aan zijn land als een ‘krachtige steunbetuiging van zo’n machtig land’. Het is de eerste keer dat Erdogan in Oekraïne is sinds de Russische invasie. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.