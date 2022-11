LIVE | VS sporen Oekraïne aan tot onderhandelen, of is dat een truc? En Zelenski lyrisch over drones

Levenslang voor man (24) die bloedbad aanrichtte in school in Florida, OM eiste dood­straf

De 24-jarige man die in 2018 op een school in Parkland in Florida zeventien mensen doodschoot en zeventien anderen verwondde is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Een jury had die straf voor Nikolas Cruz onlangs vastgesteld en een rechtbank heeft dat nu officieel gemaakt.

2 november