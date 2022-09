LIVE | VS wil dat Europa sneller en meer miljarden stuurt, Apple weert Russische tegenhanger Facebook

Britse Aiden over Russische cel: ‘Ik kreeg de keuze tussen een snelle of mooie dood’

De Brit Aiden Aslin, die deze week is vrijgelaten uit Russisch gevangenschap, heeft in een interview met de krant The Sun on Sunday verteld dat hij ‘als een beest’ is behandeld. Aslin woonde al vier jaar in Oekraïne en diende voor de oorlog in het leger. Hij werd in april gevangengenomen toen hij tegen de Russen vocht in Marioepol.

25 september