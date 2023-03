LIVE | Wagner-baas claimt controle over 70 procent van Bachmoet

Twee Indiase piloten geschorst na ‘gevaarlij­ke’ koffiepau­ze in cockpit

Twee piloten van de Indiase budgetmaatschappij SpiceJet zijn geschorst omdat zij koffie en gebak in de cockpit hebben genuttigd. Zo’n snackpauze had ‘vreselijk verkeerd’ kunnen aflopen als een van de warme dranken was gemorst.