LIVE | Weer drone-aanval op Kiev, ‘criminele’ rechtbank opgeheven in strijd tegen corruptie

OORLOG OEKRAÏNEIn Kiev heeft president Zelenski de administratieve rechtbank opgeheven, nadat een internationale anti-corruptiedienst die als ‘criminele organisatie’ had bestempeld. Een maatregel die ooit nodig is om bij de EU aan te sluiten. De stad ligt ondertussen woensdagochtend weer onder vuur. Volgens burgemeester Klitschko zijn zeker tien kamikazedrones onderschept. Uit beelden en berichten is op te maken dat er wel schade is in de stad. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.