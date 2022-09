LIVE | ‘Welkom thuis, in Rusland’, klinkt het na referendum in bezette gebieden

Vliegtuig mist landings­baan en komt in meer terecht, luchthaven van Montpel­lier tijdelijk gesloten

Een vrachtvliegtuig is vandaag neergestort in een meer vlakbij de luchthaven van Montpellier in Frankrijk. Het vliegtuig kwam door slechte weersomstandigheden in moeilijkheden tijdens de landing, miste de landingsbaan en kwam met de neus in het water terecht. Niemand raakte gewond.

24 september