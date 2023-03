LIVE | Xi na bezoek aan Rusland uitgenodigd door Zelensky, stevige taal VS over Chinees vredesplan

Keihard rapport hekelt racisti­sche en seksisti­sche cultuur binnen Londense politie

De politie in Londen (de Met) krijgt er hard van langs in een onafhankelijk rapport dat dinsdag is verschenen. De grootste politiemacht van Groot-Brittannië is racistisch, vrouwonvriendelijk en homofoob en van binnenuit verrot, aldus de snoeiharde conclusies van het rapport.