LIVE | Zeker 500 doden bij zware aardbeving in Turkije en Syrië, luchtbrug opgezet voor internationale hulp

‘Oudste mensaap ter wereld’ overleden: ‘Margrit was vriende­lijk en ondeugend’

In de dierentuin van het Duitse Frankfurt is afgelopen vrijdag een Bonobo-vrouwtje overleden dat ruim zeventig jaar oud was geworden. Volgens de Frankfurter Zoo was Margrit daarmee waarschijnlijk de oudste bonobo én oudste mensaap ter wereld.

31 januari