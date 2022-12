LIVE | Zelenski: ‘Geen plek meer in Bachmoet die niet onder het bloed zit’

Update Nederlands meisje (12) omgekomen door skiongeluk in Tirol

Een 12-jarig meisje uit Nederland is zondagmiddag in het skigebied Spieljoch in de Oostenrijkse deelstaat Tirol om het leven gekomen. Volgens de politie verloor ze rond 16.00 uur haar balans, viel ze van een rand af en botste ze daarna tegen een boom. Dezelfde dag overleed nog een Nederlandse man (39) in Oostenrijk en raakte een Nederlandse vrouw zwaargewond.

26 december