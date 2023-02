LIVE | Zelenski: Oekraïne zal deze ‘historische confrontatie’ winnen

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft kort voor de eerste verjaardag van de Russische inval in zijn land opnieuw zijn vertrouwen in de overwinning uitgesproken. Oekraïne zal deze ‘historische confrontatie’ winnen, zei hij maandagavond in zijn dagelijkse videotoespraak. En de oorlog in Oekraïne heeft in bijna een jaar tijd de levens van 438 Oekraïense kinderen geëist. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.