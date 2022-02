LIVE | Zelenski: ‘Rusland beging oorlogsmisdaad met bombarderen Charkov’, honderden arrestaties in Rusland

De Oekraïense president Volodimir Zelenski noemt de Russische luchtaanvallen van vandaag op Charkov ‘een oorlogsmisdaad, waarvoor in de toekomst zeker een tribunaal komt'. De steden Kiev en Charkov liggen vanavond wederom onder vuur. Volgens de Oekraïense ambassadeur in de VS heeft Rusland vandaag een zogenoemde vacuümbom ingezet. En in Den Haag begint het Internationaal Strafhof (ICC) een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.