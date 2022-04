LIVE | Zelenski waarschuwt voor Russisch schijnreferendum, Wereldbank schat fysieke schade op 60 miljard dollar

Oorlog OekraïneDe fysieke schade aan de gebouwen en infrastructuur van Oekraïne bedraagt tot nu toe ongeveer 60 miljard dollar, schat de Wereldbank. En de Oekraïense president Zelenski ontkent dat Marioepol vandaag in handen van het Russische leger is gevallen, zoals de president Poetin eerder op de dag claimde. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.