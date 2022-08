LIVE | Zelenski wil wraak voor bombardement op Charkov: negen doden en tientallen gewonden

OekraïneBij Russische aanvallen op de stad Charkov zijn negen doden gevallen en zeker dertig mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook kinderen. Zelenski zint op wraak. Het Russische leger heeft met een precisieaanval in Charkov ook negentig buitenlandse huurlingen gedood, meldt staatspersbureau Ria Novosti Russ. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.