LIVE | Zelensky: ‘Nog eens honderd jachtvliegtuigen nodig’

Oorlog OekraïneOekraïne heeft nog eens honderd gevechtsvliegtuigen nodig, bovenop de vijftig tot zestig die Europese bondgenoten al hebben toegezegd. Zo wordt voorkomen dat Rusland het Oekraïense luchtruim domineert, zei president Volodymyr Zelensky in een interview met de Portugese radio- en televisiezender RTP. Hij vertelde ook van plan te zijn om zich kandidaat te stellen voor een tweede termijn als er in 2024 verkiezingen worden gehouden in Oekraïne. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.