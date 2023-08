LIVE | Zelensky schroeft wapenproductie op tot maximum, beelden van omgekomen Wagner-baas in Afrika opgedoken

Regering Denemarken werkt aan verbod op koranver­bran­din­gen

Denemarken wil het verbranden van korans of andere religieuze voorwerpen in het openbaar verbieden. Minister Peter Hummelgaard van Justitie heeft vrijdag aangekondigd dat de regering aan een wetsvoorstel werkt waarin overtreding strafbaar wordt gesteld met een boete of maximaal twee jaar cel.