LIVE | Zelensky waarschuwt Brussel: ‘Meer en snellere steun nodig, ook duidelijk pad naar toetreding EU’

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Brussel dinsdag gewaarschuwd dat zijn land meer en snellere steun nodig heeft, inclusief een duidelijk pad naar EU-lidmaatschap. De tijd is gekomen om de toetredingsgesprekken op te starten, zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Kyiv. Zij was daar in het kader van ‘Europadag’. Lees erover in ons liveblog.