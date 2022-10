Liz Truss stapt na zes weken op als premier van Groot-Brittannië

Moeder denkt dat baby slaapt in draagdoek, maar kindje blijkt overleden door verstik­king

Wat voor Tattika Dunn een roze wolk moest zijn, eindigde in een nachtmerrie. De jonge moeder uit New South Wales, Australië, dacht dat haar zoontje Harvey rustig lag te slapen in een draagzak, maar in werkelijkheid was het jongetje overleden. De Australische Gezondheidsdienst heeft nu een advies gepubliceerd over hoe je een baby correct moet dragen in een draagdoek.

15 oktober