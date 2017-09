Locatiemanager populaire Netflix-serie Narcos doodgeschoten in Mexico

Een locatiemanager van de Netflix-serie Narcos is deze week dood gevonden in zijn auto in Temascalapa. Hij was op zoek naar geschikte filmlocaties in Mexico, om daar eventueel het vierde seizoen op te nemen van de populaire serie over Colombiaanse drugskartels.

Op maandag reed de 37-jarige Carlos Muñoz Portal naar een potentiële filmlocatie in de gemeente Temascalapa. Hij was van plan om daar enkele foto's te nemen voor Netflix, zo vertelt een vriend volgens The Guardian. Uren later werd hij in zijn auto aangetroffen met verschillende schotwonden. Op dat moment was hij al overleden.

Netflix heeft inmiddels de dood van hun locatiemanager bevestigd. ,,We zijn op de hoogte van de dood van Carlos Muñoz Portal, een gerespecteerde locatiemanager, en condoleren zijn familieleden. Het is nog onbekend wat er gebeurd is, maar de autoriteiten zijn een onderzoek gestart", zo staat in een toelichting.

Het is nog de vraag op welke manier de filmopnames van het vierde seizoen van Narcos, dat zich focust op het Juárez-kartel in Mexico, worden doorgezet.De Mexicaanse film- en televisie-industrie is bang dat de productie mogelijk wordt opgeschort vanwege de moord op Muñoz.

Afgelegen plek

Doordat Muñoz naar een afgelegen plek was afgereisd, zijn er volgens de lokale autoriteiten geen getuigen van de moord op de locatiemanager. Muñoz' vriend, die anoniem wil blijven, zegt tegen El País dat Muñoz mogelijk is vermoord door de lokale bevolking.



Hij verwacht dat mensen geschrokken zijn van een onbekende met een camera. ,,Misschien dachten ze dat hij informatie aan het verzamelen was en zijn ze hem gevolgd naar zijn auto."