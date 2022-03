Lockdown afgekondigd voor delen van Shanghai wegens corona

Radicale stap

De radicale stap is ingegeven door het snel toenemende aantal infectiegevallen in Shanghai, waar de situatie het meest verontrustend wordt geacht, evenals in de provincie Jilin, in het noordoosten van China. Zaterdag meldde Beijing in totaal zo’n 5500 nieuwe besmettingen, de meeste overigens asymptomatisch. Niettemin is iedereen in quarantaine gegaan. Shanghai rapporteerde een toename van ruim 2600 besmettingen en 47 daadwerkelijk zieke mensen.