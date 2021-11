Loekasjenko erkent de Krim als deel van Rusland en wil er samen met Poetin naartoe

De Belarussische machthebber Aleksandr Loekasjenko gaat de Krim bezoeken. Daarmee erkent hij het Oekraïense schiereiland in de Zwarte Zee, dat de Russen in 2014 bezetten, als deel van Rusland.

Loekasjenko zei in een interview met het Russische persbureau RIA Novosti, dat het bezoek samen met zijn Russische collega Vladimir Poetin zal plaatsvinden. ,,Als de president (Loekasjenko, red.) daar al heengaat met de president van Rusland, hoeveel meer erkenning wil je dan nog hebben?! Het is overbodig dat nog te vragen’’, zei Loekasjenko.



Hij zei niet wanneer de trip zich zal voltrekken. ,,We hebben hier drie keer over gesproken. En hij (Poetin, red.) moet zelf maar beslissen wanneer het hem uitkomt. Als hij me uitnodigt, vliegen we ernaartoe.’’

Tijdens het interview zei Loekasjenko dat de Krim ‘de facto de Russische Krim is’. De Belarussische machthebber heeft zich na de annexatie van het schiereiland in 2014 altijd op de vlakte gehouden over de wettigheid daarvan.

Wel zei hij al in maart 2014: ,,Oekraïne moet verenigd, ondeelbaar en integraal blijven, maar de Krim is tegenwoordig feitelijk deel van Rusland.’’ De jure heeft Loekasjenko de Krim nooit als Russisch grondgebied willen erkennen.

Door die weigering kwam hij weer enigszins in het gevlei bij het Westen. Dat hoopte in hem een medestander tegen Rusland te vinden. En van die positie maakte Loekasjenko handig gebruik. Hij speelde het Westen en Rusland geregeld tegen elkaar uit en waarschuwde er binnenslands meer dan eens voor, dat na de Russische annexatie van de Krim, ook de onafhankelijkheid van zijn eigen land op het spel stond.

Frauduleus

Mede daarom weigerde hij halsstarrig een document te tekenen, waardoor een unie tussen Rusland en Belarus versterkt zou worden. Moskou drong daar de afgelopen twee jaar sterk op aan. De comfortabele middenpositie van Loekasjenko veranderde in 2020 evenwel drastisch. In augustus van dat jaar riep hij zich na door het Westen als frauduleus bestempelde verkiezingen voor de zesde keer in een kwarteeuw uit tot president. De Belarussen gingen massaal de straat op en Loekasjenko zag zich genoodzaakt de hulp van Rusland in te roepen om hem in het zadel te houden.

Het Kremlin gaf gehoor aan die noodkreet en sindsdien is Loekasjenko als was in de handen van Moskou. Zo tekende hij onlangs alsnog een deel van het uniedocument. En de gang naar de Krim lijkt een zoveelste concessie aan Moskou te zijn. Naast Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië, Noord-Korea, Syrië, Venezuela en nu Belarus erkent geen land de Krim als deel van Rusland.

