‘Londongrad’ toevluchtsoord voor Russische miljardairs met banden met Poetin

inzamelacties Heel Nederland helpt Oekraïne: ‘Geld geven is te makkelijk’

In het hele land schieten mensen in actie om Oekraïners te helpen. De een bakt taarten voor Oekraïne, de ander wil vluchtelingen in huis nemen. Loodsen zijn getransformeerd tot kledinginzamelplekken, transportbedrijven bieden vervoer aan. ,,Deze oorlog is niet ver van ons bed. Binnen drie uur vliegen zit je in Marbella, maar ook in Kiev.’’

9:20