'Losgeslagen' Californische schutter mocht geen vuurwapens hebben

Tijdens een beladen persconferentie gaf de politie toe dat buren van de schutter het gewelddadige gedrag van Janson Neal al eerder hadden gemeld. Op basis van een veroordeling in januari had hij zelfs geen vuurwapens in bezit mogen hebben. Hij wordt omschreven als een ‘losgeslagen waanzinnige’. Volgens assistent-sheriff Phil Johnston was Janson Neal niet ‘politievriendelijk’. ,,Hij deed de deur niet open en wij konden niet inschatten wat hij zou gaan doen. We hebben geen glazen bol, moet u begrijpen.’’ Janson Neal, die een dag eerder was vrijgelaten uit de gevangenis van Tehama County, stal dinsdag een auto en reed al schietend door het plaatsje Rancho Tehema. De slachting, waarbij de schutter een semi-automatisch wapen en twee pistolen gebruikte, duurde zo’n 45 minuten . Daarbij doodde hij vier personen, waaronder twee van zijn buren. Tien mensen raakten gewond, onder wie een 6-jarig jongetje dat zich in een schoolklas bevond. Nadat hij tevergeefs probeerde al schietend de school binnen te dringen, reed hij verder. Een politiewagen ramde hem daarop van de weg. Janson Neal werd door agenten in de gestolen auto doodgeschoten.

Met kogels doorzeefd

Achteraf blijkt dat Janson Neal eerder zijn vrouw al had vermoord. Haar met kogels doorzeefde lichaam werd onder de vloer van zijn woning aangetroffen. Een zus van de schutter vertelde later dat haar broer worstelde met zijn geestelijke gesteldheid. Hij was snel boos, had een kort lontje en kampte met een drugsprobleem. Tijdens een burenruzie in januari, over drugs, stak hij een buurvrouw met een keukenmes in haar hand. Janson Neal draaide hiervoor, en voor het bezit van een illegaal vuurwapen, de cel in.



Deel van de veroordeling was een verbod op het bezit, het voorhanden hebben of het proberen te kopen van een vuurwapen. Ook mocht hij niet meer in de buurt van zijn buren komen. Het neerschieten van zijn beide vrouwelijke buren zou volgens de politie dan ook een wraakactie zijn geweest. De eerder neergestoken buurvrouw was een van de slachtoffers. Zij vroeg in februari nog een straatverbod tegen Janson Neal aan.



De vrouw meldde toen reeds dat haar buurman vanuit zijn woning schoot om hen bang te maken. Tijdens de persconferentie gaf assistent-sheriff Johnston aan dat Janson Neal in februari zijn vuurwapens had ingeleverd. Na de schietpartij werden in zijn woning echter twee ‘zelfgemaakte’ aanvalsgeweren en twee, op andermans naam geregistreerde, handvuurwapens aangetroffen.