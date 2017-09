Luchtaanval VS doodt IS-militanten in Libië

Nederlandse pokerprof maakt megaklapper van 1,6 miljoen

28 september In één keer won de Nederlandse pokerspeler Steven van Zadelhoff (38) dinsdagnacht 1,6 miljoen dollar. Hij harkte de hoofdprijs van het Main Event of World Championship of Online Poker binnen en daarmee de klapper van zijn leven. En dat in zijn eentje vanachter een computerscherm in zijn appartement op Malta.