Luchthaven Bremen gesloten na incident met privétoestel

Duitsers willen Anne Frank-trein

29 oktober De Duitse spoorwegen willen nieuwe treinen een naam van beroemde Duitsers uit het verleden geven en een van hen is Anne Frank. Duitse media vragen zich inmiddels af of het wel smaakvol is om een trein te vernoemen naar een Joods meisje dat in 1944 per trein naar concentratiekamp Bergen-Belsen werd afgevoerd.