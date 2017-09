Luchtmacht VS toont bommenwerpers en straaljagers bij Noord-Korea

Mexico opnieuw getroffen door zware aardbeving

17:25 Mexico is vandaag voor de derde keer deze maand opgeschrikt door een zware beving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de schok een kracht van 6,1 en lag het epicentrum in de zuidelijke deelstaat Oaxaca. Vooralsnog zijn er geen meldingen van slachtoffers. Wel stortte een aantal gebouwen in.