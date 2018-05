Luipaard verslindt peuter (3) in nationaal park in Oeganda

Volgens een woordvoerder van het nationaal park was het kind toevertrouwd aan een oppas. ,,Maar zij had niet gezien dat het kind haar naar buiten was gevolgd. Ze hoorde de noodkreten van het kind en wilde tussenbeide komen, maar was te laat. De luipaard was verdwenen in de wildernis. Er werd een zoekactie opgezet en de schedel van het kind werd een dag later teruggevonden'', aldus woordvoerder Bashir Hangi.



Hij vervolgt: ,,Er is een klopjacht bezig om het luipaard te vangen en te doden. Want zodra het dier mensenvlees heeft gegeten, wordt de verleiding groot om andere mensen te eten.''