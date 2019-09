‘Lullig’ Chinees kringloopvaasje van één euro blijkt bijna ton waard

Sinds het gele vaasje, dat door Britse media een ‘fraai maar best lullig exemplaar’wordt genoemd, te koop wordt aangeboden op de site van het veilinghuis , buitelen geïnteresseerden over elkaar heen met biedingen waardoor de prijs van het keizerlijke keramiek nog verder wordt opgedreven. Dat het ooit in een paleis van Qianlong stond, blijkt uit markeringen die op de zijkant van het vaasje staan. Daar staat, vertaald, Qianlong chen han wat betekent ‘het eigen merk van de Qianlong-keizer’. Verder duidt ook de gele kleur op keizerlijk bezit. Volgens Yexue Li, hoofd van de Aziatische kunstafdeling van veilinghuis Sworders, is de eigenaar van het vaasje nog steeds in shock nu duidelijk is geworden hoeveel zijn ogenschijnlijk simpele kringloopaanwinst waard is. ,,De man kocht het omdat het er in zijn ogen leuk uitziet en hij was zich absoluut niet bewust van de betekenis van het object. Hij besloot het in eerste instantie te verkopen via online veilinghuis eBay en daar bleek de interesse uit de hele wereld groot. Ook wij zagen het daar, waarna we contact met de eigenaar hebben opgenomen met het vriendelijke verzoek of het bij ons onderzocht en geveild mocht worden.”

Perfecte staat

Li denkt dat de Chinese keizer persoonlijk de opdracht heeft gegeven het vaasje te laten maken. ,,Het moet in de tijd dat het werd geproduceerd ook al kostbaar zijn geweest. De verwachte opbrengst is niet alleen hoog vanwege de bijzondere geschiedenis van dit kunstwerkje uit de Qing-dynastie. Het is ook nog eens in perfecte staat. Dat laatste is uitzonderlijk, omdat het eeuwenoud is en door meerdere generaties moet zijn bewaard of gebruikt als bijvoorbeeld bloemenvaasje. Het lijkt of het net uit de fabriek komt. Zo fraai en glanzend is het nog.”



Het is de tweede keer in korte tijd dat een ogenschijnlijk simpel ding bij een veilig een smak geld oplevert. In juli werd een schaakstuk van walrusivoor dat in 1964 voor een paar euro werd aangeschaft door een geïnteresseerde Schot, door veilinghuis Sotheby’s verkocht voor omgerekend 821.000 euro. Het kunstobject, een minstens 900 jaar oude ‘loper’, lag al jaren in een la te verstoffen en werd pas recent geïdentificeerd als een van de grootste kunstschatten uit de tijd van de Vikingen. De nieuwe eigenaar wil, net als die van het vaasje, anoniem blijven.



Het bijna negen centimeter grote schaakstuk is onderdeel van de zogenoemde Lewis Schaakspelen die in de twaalfde eeuw in Noorwegen of IJsland werden gemaakt. In 1831 werden op het eiland Lewis in Schotland 79 van die schaakstukken in de vorm van krijgers ontdekt. Hoe de Noorse stukken daar belandden, is nog altijd onbekend. Vermoedelijk waren ze onderdeel van een lading die in de middeleeuwen overboord sloeg tijdens een scheepsramp.