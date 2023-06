Maakt brokkenpiloot Biden nog kans op herverkiezing na nieuwe schuiver?

met videoHij stond meteen weer op, maar de valpartij van de Amerikaanse president Joe Biden ging de wereld over en geeft extra munitie aan zijn critici die vinden dat de 80-jarige Biden te oud is voor het presidentschap. ,,Dit is extreem pijnlijk.’’

Joe Biden zal het zandzakje waarover hij donderdag struikelde, stevig hebben vervloekt. De president reikte diploma’s uit aan afgestudeerden van de Air Force Academy in Colorado. Op weg terug naar zijn zitplaats kwam hij ten val. Biden stond - geholpen door zijn medewerkers - meteen weer op en wees naar een zandzakje waarover hij net was gestruikeld.

Het Witte Huis communiceerde al snel dat alles goed ging met de president en Biden zelf kon er achteraf om lachen. Tegen journalisten maakte hij grapjes over het voorval. Amerika-deskundige Raymond Mens noemt het eerder lachen als een boer met kiespijn. ,,Want ook al viel de fysieke schade mee, voor zijn verkiezingscampagne is die val extreem pijnlijk. Er waren al bredere zorgen over zijn hoge leeftijd en deze struikelpartij is voor zijn critici koren op de molen. Het beeld wordt bevestigd dat het een aardige man is, maar te oud voor deze belangrijke positie.’’

Snel weer op de been

Mens vindt dat niet helemaal eerlijk. ,,Voor zijn leeftijd was hij echt snel op de been. Daarnaast doet hij het inhoudelijk goed als president. Hij krijgt veel voor elkaar; dan is het extra pijnlijk dat hij letterlijk wel een brokkenpiloot is. Zo'n filmpje gaat meteen viraal, de hele wereld ziet dat Joe Biden weer op de grond ligt. Dat kan grote gevolgen hebben voor zijn verkiezingscampagne. Veel Amerikanen denken nu helemaal dat hij fysiek niet in staat is om straks nog een keer vier jaar president te zijn.’’

Volledig scherm Weer een valpartij van de Amerikaanse president Joe Biden in Colorado. © AFP

De valpartij komt Donald Trump, de Republikeinse uitdager van Biden, niet slecht uit. Toch maakte Trump zijn generatiegenoot niet belachelijk tijdens een campagnebijeenkomst in Iowa. ,,Ik hoop dat hij niet gewond is.’’ Ron DeSantis, de andere Republikein die in 2024 een gooi wil doen naar het presidentschap, zei eveneens te hopen dat Biden snel herstelt ‘van eventuele blessures die hij opliep tijdens zijn val’. Om eraan toe te voegen dat het ook zijn wens is ‘dat de VS snel herstelt van de verwondingen die het land opliep tijdens het presidentschap van Biden’.

Donald Trump let volgens Raymond Mens altijd extreem op dat hij niet ten val komt. ,,Trump beseft als geen ander hoe belangrijk beeldvorming is. Bij mijn weten heeft hij nog nooit op de grond gelegen. Wel liep hij een keer met heel kleine, voorzichtige stapjes van een trap af. Dat kwam door de gladheid, hij droeg geen stevige schoenen en was bang te vallen. Hij gaf ook toe dat het er nogal gênant uitzag, maar altijd nog beter dan onderuitgaan.’’

Vallen op de vliegtuigtrap

Het is niet de eerste keer dat een Amerikaanse president of presidentskandidaat valt voor het oog van de camera. Biden zelf struikelde in 2021 op een vliegtuigtrap en een jaar later viel hij van z’n fiets. Gerald Ford viel in 1975 eveneens op de vliegtuigtrap van het regeringstoestel. De Republikeinse presidentskandidaat Bob Dole viel in 1996 zelfs van een podium af. Hij nam het dat jaar op tegen de charismatische en veel jongere Bill Clinton. Mens: ,,Dole was op dat moment 73 en oogde erg oud. Hij kon niet op tegen de flair van Clinton en verloor de verkiezingen kansloos. Biden moet uitkijken dat zijn valpartijen in combinatie met zijn stramheid en vaak warrige manier van praten hem volgend jaar niet de kop gaan kosten. Deze schuiver kan zomaar heel grote gevolgen hebben voor zijn herverkiezing.’’