Maarten wekte met tweet de woede van Trump: ‘Prachtig, Nederlandse nobody jaagt president op de kast’

Van der Linden zat gisteravond in het vliegtuig naar Japan en kreeg daardoor niet mee dat zijn Trump-tweet wereldwijd werd opgepikt. Hij begreep dan ook niet wat er gebeurde toen hij zijn mobieltje weer inschakelde na de landing in Tokio. ,,Mijn mailbox ontplofte. Het eerste berichtje dat ik zag, was van een vriend die het artikel op jullie site had gelezen. Hij vroeg om een handtekening. “Je bent nu een Bekende Nederlander en zelfs wereldberoemd”, schreef hij gekscherend. Ik had geen idee waarop hij doelde. Pas toen ik het artikel had gelezen begreep ik de honderden berichten’’, zegt de vijftiger terugblikkend.