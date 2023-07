Macabere ontdekking: Belgische politie vindt menselijke armen en benen in drijvende koelkast

Zeker 31 gevangenen omgekomen bij gevechten in gevangenis Ecuador

Bij gevechten tussen rivaliserende criminele bendes in een gevangenis in Guayaquil, de grootste stad in Ecuador, zijn sinds afgelopen zaterdag zeker 31 gevangenen omgekomen. Daarnaast raakten veertien personen gewond, onder wie een politieagent. Dat heeft het openbaar ministerie dinsdag bekendgemaakt.