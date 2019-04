Machinist steelt koffer vol geld van passagier maar vergeet bewakingscamera's

Het geld was eigenlijk van een 56-jarige Nigeriaan, die had gespaard om een operatie in Duitsland te kunnen betalen. De passagier was met twee koffers vol geld op de trein gestapt. Het slachtoffer was vervolgens even uitgestapt in Leverkusen om een treinkaartje af te stempelen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want vervolgens klapten de deuren dicht en reed de trein zonder hem verder.