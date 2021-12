Macron: gezamenlijke diplomatieke post van aantal EU-landen in Afghanistan

,,We denken aan een gemeenschappelijke locatie voor verschillende Europese landen waar onze ambassadeurs aanwezig kunnen zijn”, zei Macron tegen journalisten in de Qatarese hoofdstad Doha. Zijn verklaring komt een dag na de speciale evacuatieoperatie van ruim 300 mensen uit Afghanistan, onder wie een zestigtal Nederlanders, door de Fransen met hulp van Qatar.

Westerse landen sloten hun ambassades in Afghanistan na de machtsovername door de taliban, in augustus. Sindsdien worstelen ze met de vraag over het aangaan van betrekkingen met de nieuwe machthebbers. Die installeerden een interim-regering. Tegen de top ervan zijn door de Verenigde Staten en Verenigde Naties sancties afgekondigd.

De VS en Europese landen zijn terughoudend om de door de Pashtun gedomineerde taliban formeel te erkennen. Ze beschuldigen het regime van het terugkomen op toezeggingen over politieke en etnische diversiteit en het verdedigen van de rechten van vrouwen en minderheden.

,,Het openen van een gezamenlijke diplomatieke missie is een andere stap dan politieke erkenning of politieke dialoog met de taliban. We zullen een vertegenwoordiging openen zodra we kunnen,” vervolgde Macron, eraan toevoegend dat er nog steeds een oplossing moet worden gevonden voor veiligheidskwesties.

De Europese Unie suggereerde na gesprekken met de taliban, een week geleden, al dat ze binnenkort een missie zou kunnen openen in Afghanistan. ‘De EU-delegatie benadrukt dat de mogelijkheid van het vestigen van een minimale aanwezigheid in Kaboel, wat geen erkenning van het regime zou betekenen, rechtstreeks afhangt van de veiligheidssituatie. Centraal daarbij staan effectieve beslissingen van de autoriteiten om de EU in staat te stellen haar personeel en gebouwen adequaat te beveiligen', luidde het.

Saoedi-Arabië

Emmanuel Macron reisde zaterdag vanuit Doha door naar Jeddah in Saoedi-Arabië. Hij is de eerste politieke leider van een groot westers land die de Golfstaat bezoekt sinds de moord op de Saoedische journalist en Washington Post-columnist Jamal Khashoggi, in 2018. De moord veroorzaakte internationale verontwaardiging die nog steeds nagalmt.

Volgens Macron is het onmogelijk om met de regio in contact te komen door de machtige Saoedi’s te negeren. ,,We kunnen Libanon niet helpen en geen vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten bewaren als we zeggen: we praten niet met Saoedi-Arabië, het dichtstbevolkte en machtigste land in de Golf’’, zei hij in Dubai, de eerste stop van zijn tour langs de zes Golfstaten. ,,Het betekent niet dat ik iets steun of (de moord, red.) vergeten ben en evenmin dat we niks eisen van partners”, zei de Franse president, eraan toevoegend dat hij handelt “voor ons land en in het belang van de regio”.

Macron ontmoet in Saoedi-Arabië de feitelijke heerser van het koninkrijk, kroonprins Mohammed bin Salman. De twee gaan regionale kwesties bespreken, waaronder de crisis in Libanon en de vastgelopen nucleaire besprekingen met Iran.