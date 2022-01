Macron onder vuur, Europarlement kraakt passiviteit EU-lidstaten

Het Europese Parlement heeft vanmiddag een stevige aanval geopend op de nationale staats- en regeringsleiders en op hun fungerend voorzitter president Macron. Als Europa op allerlei terreinen vleugellam of niet vooruit te branden is, dan is dat door de lidstaten en hun leiders.

Het Parlement reageerde daarmee op een bevlogen, maar ook nogal filosofisch getinte speech van Macron over Europese kernwaarden als democratie, vooruitgang en vrede. ,,Veel woorden, weinig daden”, oordeelde EVP-voorman Manfred Weber. ,,Maar ook wel een beetje saai. We horen elke zes maanden hetzelfde, en er gebeurt niets.”

Voorbeelden van hem en andere fractieleiders: overal aan de EU-buitengrenzen sterven migranten, omdat de nationale leiders het al twintig jaar niet eens kunnen worden over een gemeenschappelijk migratiebeleid. In Afghanistan en nu weer in Oekraïne staat Europa machteloos omdat er geen meerderheidsbesluitvorming is over het buitenlands beleid.

Grofvuil

Polen en Hongarije kunnen ongestoord hun rechtsstaat bij het grofvuil zetten omdat de andere lidstaten niet ingrijpen. Het eigen klimaatbeleid halen ze onderuit door gas en kernenergie financieel te bevoordelen. En de coronapandemie kan ongehinderd voortwoekeren omdat de lidstaten weigeren patenten op te heffen, waardoor bijvoorbeeld in het naburige Afrika nog maar 7 procent is gevaccineerd.

Franse Parlementsleden deden er in het kader van de presidentsverkiezingen nog een schepje bovenop en verweten Macron de al jaren aanslepende migrantenellende in Calais, zijn samenwerking met China ‘dat Oeigoeren afslacht en in Hongkong de oppositie neerslaat’ en zijn eigen ‘Chinese optreden’ tegen de gele hesjes. ,,Met mooie toespraken komt u niet in de geschiedenisboeken. Wel als president die niks voor het klimaat heeft gedaan”, aldus de Franse groene Yannick Jadot. Kersvers EP-voorzitter Roberta Metsola moest Parlementsleden herhaaldelijk oproepen er geen nationaal verkiezingsdebat van te maken.

Als Macron door de scherpe verwijten al geraakt was, dan liet hij daar weinig van merken. Een deel van de kritiek op de Europese raad van staats- en regeringsleiders leek hij zelfs te delen. Aan het migratiebeleid wordt nog steeds gewerkt, aldus zijn daaropvolgende inhoudelijke antwoord. Op het vlak van Europese defensie is de afgelopen jaren veel gebeurd, met Rusland wil hij een ‘veeleisende dialoog’ en in bredere zin moet er ‘een nieuwe Europese veiligheids- en stabiliteitsorde’ komen.

Grootste vaccin-exporteur

De verdere aanpak van Polen en Hongarije wacht op een arrest van de Europese rechter, dat Brussel het recht heeft om bij wijze van represaille de geldkraan dicht te draaien; gas en kernenergie zijn nodig in de overgang naar een echt schone energievoorziening met zon en wind. Op het vlak van corona hoeft Europa als grootste vaccin-exporteur zich geen enkel verwijt te maken, aldus Macron. ,,Amerika heeft de export van vaccins en ingrediënten zelfs een tijdlang verboden, wij nooit.”

Waar Macron wel daadkracht toonde viel dat ook niet altijd goed. Zo reageerde SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen als door een wesp gestoken op zijn pleidooi om het recht op abortus en milieubescherming op te nemen in het EU-Handvest van Grondrechten. Ruissen:,,Heel kwalijk, abortus is geen mensenrecht, het is zelfs strijdig met het recht op leven.”

Esther de Lange (CDA) voegde de Franse president toe dat ambitie en engagement mooi zijn, maar dat ook geloofwaardigheid belangrijk is – die Frankrijk met zijn doorlopende inbreuken op de Europese tekortregels niet altijd heeft. Agnes Jongerius (PvdA) riep Macron op te stoppen gas en kernenergie als schoon te bestempelen ‘en daarmee ons klimaatbeleid onderuit te halen’.

