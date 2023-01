Magazijnmedewerkers Amazon in Britse stad Coventry staken om loon

Mars tegen abortus in Washington trekt duizenden deelnemers

Duizenden tegenstanders van abortus hebben vrijdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington meegelopen in de jaarlijkse March for Life. Het was de vijftigste keer dat de anti-abortusmanifestatie werd gehouden en de eerste keer sinds het Hooggerechtshof vorig jaar juni een streep haalde door het sinds 1973 geldende landelijke recht op geboortebeperking.

21 januari