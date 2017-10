Makers antisemitische Anne Frankstickers Lazio in beeld

Ook werden er spandoeken getoond met dezelfde afbeelding en antisemitische graffiti aangetroffen op het stadion. Er werd in Italië met afschuw gereageerd op de uitingen. ,,Dit zijn geen supporters, dit is geen voetbal. Dit is geen sport. Weg met de antisemieten uit het stadion," zei de voorzitter van de Joodse gemeenschap Ruth Dureghello op Twitter.

'Domkoppen'

Lazio-voorziter Claudio Lotito rekent niet op een straf voor de club. ,,Voor de actie met de Anne Frankstickers zijn meerdere 'domkoppen' verantwoordelijk die niet weten wat ze aanrichten'', zei hij in de krant Gazzetta dello Sport. Lotito bezocht gisteren een synagoge in Rome waar hij als eerbetoon een krans had neergelegd. Die werd later door onbekenden in de rivier de Tiber gegooid.