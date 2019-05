Maleisië stuurt 60 containers plastic afval terug naar land van herkomst

Sinds China vorig jaar de import van plastic afval verboden heeft wordt er daar jaarlijks zeven miljoen ton afval weggestuurd. Een deel van dat afval komt nu in Maleisië terecht. Yeo Bee Yin zegt het niet te tolereren dat Maleisië een dumpplek is voor rijke landen. ,,Mensen in ontwikkelde landen denken dat hun afval gerecycled wordt, ze weten niet dat het in werkelijkheid gedumpt wordt bij ons", zei de minister, ,,Wanneer afval naar Maleisië verscheept wordt, sturen we het zonder genade terug.’’



Het gaat om zestig containers plastic afval die onder valse voorwendselen het land in zijn gesmokkeld. In die containers zitten bijvoorbeeld cd‘s uit Bangladesh en elektronica uit onder andere Japan en Canada. Eerder deze maand werden al vijf containers terug gestuurd naar Spanje. Binnen twee weken gaan er nog tien containers terug, zegt Yeo Bee Yin.



Ook in andere Aziatische landen kampen met dit probleem. De Filippijnse president Rodrigo Duterte gaf vorige week opdracht om 69 containers plastic afval terug te sturen naar Canada.