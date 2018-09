Maleisische politie dacht wél meteen aan misdrijf bij dood Ivana Smit

Vorige week getuigde Haliza al dat ze had had gehandeld conform de orders die ze kreeg. Agenjo: ,,Nu is het keihard uitgesproken: Ivana's dood had behandeld moeten worden al een moordzaak.''

De verdenking van Haliza werd nooit gedeeld met de familie. Tegen hen is altijd gezegd dat de jonge vrouw door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. ,,Het lijkt er dus sterk op dat de familie al die tijd bewust voor de gek is gehouden door de Maleisische politie", zegt advocaat Sébas Diekstra, die de familie in Nederland bijstaat in de zaak.

Smit overleed na een val van een balkon van de twintigste etage van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was daar terecht gekomen na een nacht stappen met het Amerikaans echtpaar Alex en Luna Johnson. Het is niet duidelijk of het 18-jarige fotomodel is gevallen of dat er sprake is van een misdrijf, wellicht was ze al overleden voor de val. De familie vermoedt dat de Johnsons zich hebben willen ontdoen van de overleden vrouw door haar over de rand te gooien. De rechtbank in Kuala Lumpur onderzoekt momenteel of er sprake was van een ongeluk of een misdrijf.