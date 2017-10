Malta gaat gebukt onder corruptie, vriendjespolitiek en witwassen

Op Malta vind je the good, the bad and the ugly, zegt Mark de Vink, makelaar op het eiland. ,,Maar daarin onderscheiden we ons niet van andere landen. Het is vreselijk wat met Galizia is gebeurt, maar we slaan nu niet opeens achterover van angst. Internationale ondernemingen vestigen zich hier juist omdat het veilig is, de mensen hoogopgeleid zijn en vanwege het gunstige economische klimaat.''



Tegelijkertijd geldt Malta als een van de meest corrupte landen van de Europese Unie. Het is ook de enige lidstaat met slechts twee partijen in het parlement. ,,Dat heeft een klimaat van vriendjespolitiek gevoed'', zegt Lotte Rooijendijk van anticorruptieorganisatie Transparancy International.