Man (21) gaat voor grap op vakantie naar Kaboel: ‘Ergste wat me kon overkomen was voedselvergiftiging, dacht ik’

Vakantie in Kaboel? Miles Routledge (21) wilde het voor de grap wel eens uitproberen. Dat hij oog in oog met de taliban zou komen te staan, had hij bij zijn vertrek nooit durven vermoeden. Op sociale media hield de student uit de Britse stad Birmingham een overzicht bij van zijn hels avontuur.

Routledge had zijn bestemming op een aparte manier uitgekozen. Op Google zocht hij welke steden op dit moment het gevaarlijkst zijn om te bezoeken. Twee jaar geleden belandde hij zo al in Tsjernobyl.

Nu bracht het lot hem naar Kaboel. Lang duurde het echter niet toen hij het op een lopen moest zetten. ,,Ik dacht dat het zeker toch nog een maand zou duren tot het land in handen zou vallen van de taliban. Op YouTube zag ik filmpjes van andere toeristen die er naartoe gingen. Het ergste wat me kon overkomen was een voedselvergiftiging, dacht ik.”

Doodsangsten

Maar plots belandde Routledge dus in het oog van de storm. Vluchten bleek nog de enige optie. De jongeman wist uiteindelijk een stoel te regelen op een van de evacuatievluchten, maar de reis naar de luchthaven verliep niet zonder gevaar. ,,Ik botste op enkele talibanstrijders die me vroegen waar ik vandaan kwam. Ik antwoordde Wales in plaats van Groot-Brittannië, want dat zouden ze toch niet weten te liggen. En inderdaad, ze lieten me gewoon gaan.”

Ondanks de grote risico’s bleef Routledge er de lol van inzien. Zo poseerde hij op internetforum 4Chan lachend in een kogelvrije vest en maakte hij een selfie met de artillerie van de taliban. Zijn moeder stond op het thuisfront intussen doodsangsten uit.

Een gok

,,Als ik hier sterf, zou ik er vrede mee hebben”, getuigde Routledge bij zijn volgers op het streamingplatform Twitch. ,,Het was een gok, maar ik kende de risico’s van tevoren. Deze reis beschouw ik als een test van God. Ik ben heel religieus, ik geloof dat een stevige beschermengel over me waakt. Voor mijn vertrek had ik een brief naar al mijn vrienden geschreven. Ze moesten zich vooral niet schuldig voelen als mij iets zou overkomen. Ik zou sowieso gelukkig en trots sterven.”

Enkele criticasters vroegen zich af of Routledge de boel niet aan het belazeren was. Zat hij wel echt in Afghanistan? Om hen van repliek te dienen, toonde hij tijdens een livestream het speciale stopcontact van het safehouse waar hij tijdelijk ondergebracht was. En hij kwam met documenten op de proppen die aangaven dat hij op 13 augustus in Kaboel geland was.

Extra stimulans

,,Miles zit wel degelijk in Afghanistan”, verzekert een van zijn vrienden aan The Sun. ,,We verklaarden hem voor gek, maar dat bleek voor hem alleen maar een extra stimulans om toch te gaan. Hij wilde in september bij zijn medestudenten kunnen uitpakken met een gaaf verhaal, maar deze grap is zwaar uit de hand gelopen.” Routledge is inmiddels veilig en wel geland in Dubai.

De Britten kunnen zijn stoerdoenerij echter allesbehalve waarderen. ,,Door de arrogantie van die idioot heeft iemand anders niet de kans gekregen om te vluchten. Het zou zijn verdiende loon geweest zijn om daar alleen achter te blijven”, klinkt het onder meer.

