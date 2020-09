Man (28) koopt huis van 28 flessen verjaardagswhisky die hij van zijn vader kreeg

Een Engelse man die elke verjaardag een achttien jaar oude fles whisky van zijn vader cadeau kreeg, verkoopt de collectie om voor zichzelf een huis te kopen. De 28-jarige Matthew Robson uit het Britse plaatsje Taunton is in het bezit van 28 flessen van het exclusieve merk The Macallan, dat ondertussen is uitgegroeid tot marktleider van single malt whisky’s. De waarde van de flessen is in de loop der jaren nagenoeg geëxplodeerd.

De uiterst unieke verzameling van de 28 ongeopende flessen heeft volgens experts een waarde van 40.000 pond, omgerekend zo’n 45.000 euro. Mogelijk loopt de prijs hiervan nog verder op. Verzamelaars uit diverse delen van de wereld staan de trappelen om de collectie voor de hoofdprijs over te nemen, weet de Britse omroep BBC.

Vader Pete Robson, zelf ook liefhebber van dure whisky, gaf zijn zoon Matthew zijn eerste fles op de dag dat hij geboren werd. Pete merkte dat de prijs van de flessen ieder jaar weer omhoog schoot. Het Schotse The Macallan groeide als bedrijf exponentieel en veroverde in de wereld van whisky miljoenen harten. In totaal gaf Pete zo’n 5600 euro uit aan de jaarlijkse cadeau’s, wat neerkomt op circa tweehonderd euro per fles.

Aanbetaling

De in 1992 geboren Matthew is niet van plan de whisky op te drinken. In plaats daarvan verkoopt hij de fraaie collectie en gaat hij het geld gebruiken om een ​​aanbetaling op een huis te doen. ,,Elk jaar kreeg ik een fles whisky als verjaardagscadeau”, zo begint Matthew bij de BBC zijn bijzondere verhaal. ,,Ik vond het eigenlijk een nogal eigenzinnig cadeautje, aangezien ik iets te jong was om te beginnen met drinken.”

,,Ik had strikte instructies om de flessen nooit, maar dan ook nooit te openen. Daarvoor moest ik echt mijn best doen, maar het is gelukt. Alle flessen zijn er nog en ze zijn intact.” Het niet openen van de flessen heeft - geheel volgens plan van vader Pete - zijn vruchten afgeworpen. In de afgelopen vijf tot tien jaar is Macallan-whisky een verzamelobject geworden, experts stellen dat de waarde van de flessen enorm is gestegen. ,,Ik had nooit het potentieel verwacht dat het voor mij in mijn leven zou kunnen hebben”, stelt een nog altijd verbaasde Matthew.

Toejuichen

Vader Pete is in zijn nopjes dat zijn plan is geslaagd. Hij juicht het idee van het verkopen van de collectie alleen maar toe. ,,Ik dacht dat het leuk zou zijn als ik elk jaar een fles kocht en Matthew zou eindigen met achttien flessen van achttien jaar oude whisky voor zijn achttiende verjaardag”, aldus vader Pete, die net als het merk Macallan zelf ook uit Schotland komt.

Overigens heeft hij zijn zoon niet alleen maar alcohol gegeven. ,,Het was niet het enige cadeau dat hij van ons kreeg, hoor. Dit was gewoon een uniek cadeautje voor erbij. Matthew heeft nu geluk dat we het vol hebben gehouden.”

Nieuw huis

De verkoop van de fraaie collectie wordt gedaan door Mark Littler, een gerespecteerd whiskyverzamelaar. Volgens hem gaat het om een ‘perfecte set’ en is er al veel belangstelling vanuit de Verenigde Staten en Azië. Door de enorme vraag is de kans groot dat de totale waarde van de collectie nog omhoogschiet.



Voor Matthew valt nu in elk geval een enorme last van zijn schouders. De Brit is al tijden op zoek naar een geschikte woning, maar vanwege de coronacrisis is er weinig beschikbaar dat binnen zijn budget past. Daar komt dus waarschijnlijk binnenkort verandering in. ,,Ik denk dat dit een van de beste dingen was die mijn vader had kunnen doen”, besluit hij lachend.