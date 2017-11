Man (33) redt leven tweelingbroer door helft van zijn huid te doneren

Een 33-jarige Fransman die bij een bedrijfsongeval verbrand was geraakt over nagenoeg zijn hele lichaam, is gered door zijn tweelingbroer. Die stond ongeveer de helft van zijn huid af voor een omvangrijke transplantatie.

Franck (alleen de voornamen van de broers zijn bekend gemaakt) belandde in september 2016 in kritieke toestand in het ziekenhuis. ,,Ik had één procent kans om te overleven, maar mijn broer weigerde dat te aanvaarden. Hij is degene die de artsen ervan overtuigde dat hij zijn huid wilde doneren”, vertelt Franck over zijn broer Eric tegen het Franse persbureau AFP.

De operatie werd uitgevoerd in het Saint-Louis-ziekenhuis in Parijs. ,,Toen ik te weten kwam dat Franck een eeneiige tweelingbroer had, klaarde de hemel op”, zegt Maurice Mimoun, de plastisch chirurg die de operatie uitvoerde. ,,Ze zijn genetisch identiek. Het is alsof het zijn eigen huid zou zijn.”

Volledig scherm Franck met zijn tweelingbroer Eric. © AFP

Geen tijd te verliezen

De transplantatie werd een race tegen de klok. Niet alleen kunnen brandwondenpatiënten snel in shock raken wanneer gifstoffen van de zwaarverbrande huid hun organen bereiken, daarnaast is er ook het risico op infecties.

Binnen een week lagen beide broers op de operatietafel. Bij Eric werden heel dunne stukjes huid van vijf à tien centimeter groot van zijn schedel, rug en kuiten geschraapt. In totaal werd zo’n vijftig procent van zijn huid weggehaald. Hij hield er zelf alleen oppervlakkige schaafplekken aan over.

Die stukken huid werden uitgerekt tot nog dunnere laagjes, vergelijkbaar met netkousen, en aangebracht op de brandwonden. Bij Eric werden vier operaties uitgevoerd, zijn broer Franck onderging er een tiental.

Genetisch identiek

Normaal gezien vinden huidtransplantaties plaats met eigen huid, of de huid van een overleden donor. In dat laatste geval is de kans op afstoten groot. Maar omdat Franck genetisch identiek is aan zijn tweelingbroer, was daarvan nu geen sprake. Het is niet de eerste keer dat er een huidtransplantatie met huid van een tweeling is uitgevoerd, maar het is wel de eerste van dergelijke omvang, aldus chirurg Mimoun.

Na ruim vier maanden in het ziekenhuis werd Franck overgebracht naar een revalidatiecentrum. Inmiddels is hij weer thuis. Hij dankt zijn leven zonder twijfel aan zijn broer. ,,Ik heb het moeilijk gehad om dat de beseffen”, zegt Franck. ,,Ik ben hem mijn leven verschuldigd. Het is zo’n krachtig gebaar van liefde. Wat hij ook zegt, hij heeft afgezien, hij werd levend gevild.”