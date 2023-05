Man (54) ligt drie maanden dood in auto op parking van luchthaven voor iemand hem ontdekt

Een veiligheidspatrouille ontdekte het lichaam op de parking. De auto, die al enkele weken op de parkeerplaats bleek te staan, trok de aandacht van het bewakingsteam dat op patrouille was. Bij het openen van de auto - die niet op slot was - deed het team de gruwelijke ontdekking. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Het Openbaar Ministerie van Charleroi bevestigt dat de man al sinds 27 januari in de auto - ingeschreven in Luxemburg - zat. Hij zat niet aan het stuur, maar achterin. Buiten zijn identiteit en leeftijd is er niets bekend over het slachtoffer. Hij was niet bekend bij de Belgische autoriteiten en de man was, voor zover bekend, niet als vermist opgegeven.