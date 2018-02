Man belaagt gelovigen in Indonesische kerk met zwaard

Dader: vrouw (19) vroeg zelf om neergeschoten te worden

5:03 Nadat Joseph Michael Lopez dit weekend aangehouden op beschuldiging van moord op de Amerikaanse tiener Natalie Bollinger, zei hij dat ze er zelf om gevraagd had. De 19-jarige Natalie had volgens Lopez een advertentie op online advertentiewebsite Craigslist geplaatst, met de vraag of iemand haar in executiestijl wou ombrengen.